Chiarugi: “Il Napoli può soffrire la Fiorentina. I viola puntano sul gruppo”

"Il Napoli dopo un momento pieno di polemiche mi sembra tornato unito Ma la Fiorentina ha tutti i mezzi per poterlo mandare in difficoltà. La squadra di Garcia è ancora la favorita per lo scudetto, ma domenica sarà difficile. Nella Fiorentina la differenza è il gruppo, non i singoli. La grande identità dei ragazzi viola può davvero mettere in difficoltà chiunque"