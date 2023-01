Chiarugi: “Bianco deve giocare, ci vuole più coraggio”

Oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto un ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi , per fare il punto sulla Fiorentina in ottica campionato e mercato. A seguire le sue parole:

"Bianco è un ragazzo promettente, va tenuto in considerazione. Manca il coraggio da parte dell'allenatore di schierarlo titolare dall'inizio. Questi ragazzi devono mettersi al servizio della squadra, e poi vanno aiutati a crescere. Già nell'immediato potrebbe avere offerte importanti. La Fiorentina deve stare attenta, il Monza è pericoloso, ma bisogna fare punti per migliorare la classifica. Per i giovani serve pazienza e coraggio, basta guardare il Milan con Tonali. La Fiorentina vista anche la classifica può lanciare dei giovani. Bianco è già due anni che se ne parla, il talento ce l'ha. Il mercato? Personalmente questa rosa non la toccherei va bene così com'è. Siamo abbastanza coperti in tutti ruoli, a meno che tu non vada a prendere un campione. Con Vlahovic avevamo trovato una sintonia tra i giocatori, senza di lui e senza Torreira, le cose sono cambiate tanto."