Chiarugi: “Antognoni, situazione imbarazzante e incomprensibile”

Le parole del grande ex viola

"Antognoni? Situazione imbarazzante e incomprensibile. Giancarlo ha dato cuore e anima per Firenze e per la Fiorentina, magari non ha saputo far sentire sempre la propria voce. Querelle che dispiace, devono trovare la soluzione migliore per far sì che Giancarlo possa rimanere alla Fiorentina. Ci chiediamo, e forse lo fa pure lui, perché vogliano dargli compiti diversi, la società dovrebbe trovargli un incarico importante. L'apporto di Giancarlo potrebbe far comodo anche a Italiano. Aspettiamo, ormai un giorno in più o in meno non fa differenza".