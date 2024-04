Chi è Mercan? Il compagno di Eysseric che interessa alla Fiorentina

Suleyman Hurma, Il presidente del Fatih Karagumruk, ai microfoni dell'emittente televisiva turca Beyaz TV, parla così del suo terzino sinistro, Levant Mercan, uno dei giocatori della rosa più ricercati e richiesti: “Interessa a molte società. Non solo il Fenerbahce in patria, ma anche in Europa in squadre come il Nizza che, già, ha presentato un'offerta. In Italia, la Fiorentina ha mandato un osservatore a seguirlo più da vicino. Sono convinto che a fine stagione se ne andrà”.