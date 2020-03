Chi confermi e chi no? Ecco la vostra Fiorentina del futuro, tante sorprese

Molte conferme e qualche sorpresa nella Fiorentina stilata dai lettori di Violanews.com. Con una serie di sondaggi (difesa, centrocampo, attacco e prestiti) vi avevamo chiesto chi, a vostro avviso, meritasse la conferma nella prossima stagione e chi invece no. Ebbene, se la bocciatura di Badelj poteva essere per certi versi prevedibile (e così è stata), a far rumore è la prevalenza di “NO” per capitan Pezzella, seppur al termine di un testa a testa (53% contro il 47% dei SI). Degli attuali titolari, i nostri lettori mettono alla porta anche Dalbert e Benassi (entrambi col 56%). Tra i “viola in prestito” promossi, in vista della prossima stagione, Ranieri e Montiel, oltre naturalmente ad Amrabat.

I CONFERMATI