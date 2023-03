Che bella notizia per la Fiorentina: Pierozzi convocato da Nicolato in Under 21

Come riporta l'Ansa, sono cinque i debuttanti tra i 28 convocati della nazionale Under 21 dell'Italia in vista delle amichevoli con la Serbia, venerdì 24 marzo a Backa Topola, e con l'Ucraina, lunedì 27, allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria. Il selezionatore azzurro, Paolo Nicolato, ha chiamato per la prima volta i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi (di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Reggina), i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l'attaccante Tommaso Baldanzi.