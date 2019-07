Charlotte, per la Fiorentina seduta porte chiuse e festa con i giocatori NBA e NHL

Programma molto intenso quello della Fiorentina in America. La tappa a Charlotte dei viola prevede per oggi un allenamento a porte chiuse, in preparazione alla seconda partita dell’International Champions Cup contro l’Arsenal, sabato a mezzanotte (ora italiana) proprio a Charlotte. Intanto stasera quattro calciatori viola ed il club manager Antognoni parteciperanno all’interno della «All House of Soccer», vicino allo stadio, ad una festa nel village con giocatori di NBA e NHL. (La Nazione)

LA GARA CON L’ARSENAL IN DIRETTA TV