La ICC sarà trasmessa in tv, in chiaro anche le partite della Fiorentina

Buone notizie per i fanatici di Fiorentina, disposti a fare le ore piccole per vedere le prossime gare dei viola all’International Champions Cup 2019 [CLICCA]. L’intero torneo americano sarà infatti trasmesso in chiaro da Sportitalia, in particolare le gare delle 4 formazioni italiane. Juventus, Inter, Milan e appunto Fiorentina (che ha preso il posto della Roma). Su Violanews.com vi proporremo la diretta testuale dei match contro Guadalajara, Arsenal e Benfica: IL CALENDARIO