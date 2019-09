“Corre come un pazzo e distribuisce giocate di classe come al 41′, quando con un lancio telecomandato pesca Dalbert sul secondo palo. Nella ripresa fa il rifinitore puro, finché il fiato regge. Se è solo un assaggio, ci sarà da divertirsi”. Voto, 7.

Questa la nostra pagella per Franck Ribery (QUI le altre), autore oggi di una prova meravigliosa di fronte a Cristiano Ronaldo e alla Juventus. E che assaggio ha dato il francese all’esordio da titolare… ammonizione di Pjanic procurata, Szczesny impegnato due volte, l’assist perfetto per Dalbert, De Ligt costretto anche lui al giallo nella ripresa. Questi i passaggi salienti della partita della stella viola, che avrebbe potuto, dall’alto dei suoi 26 titoli in carriera, limitarsi a questo.

E invece no.

No, perché, appunto, Franck ha corso “come un pazzo”, e sono impazziti anche i 40mila del Franchi quando, al quarto d’ora della ripresa, il numero 7 si è fatto 40 metri di scatto dopo aver perso palla, per sradicarla dai piedi dell’altro 7, Ronaldo, oggi surclassato in tutto e per tutto (merito di un sorprendente terzetto arretrato). Ma non è finita qui: appena prima di uscire, Ribery ha messo un’ultima volta il turbo e ha soffiato il pallone a Matuidi, materializzandoglisi davanti senza che il connazionale – non proprio l’ultimo arrivato in fatto di copertura della palla – se ne rendesse conto. E Pradè nel post-partita era raggiante: “Pensavate che fosse solo marketing, ma non è così”. Ribery ha sposato Firenze e la Fiorentina, ci sente tantissimo, vuole portare in alto la Viola. Vi ricordate cosa disse il giorno della presentazione? “Puntiamo alla top 5”. Tradotto, all’Europa.

Parla già italiano, è ambizioso nonostante i successi personali, adora la città e i tifosi, non ha paura di ammetterlo quando non di sbandierarlo: Franck Ribery è il giocatore perfetto per la Fiorentina di Rocco Commisso e Joe Barone. E allora, in attesa che arrivi una vittoria che dopo oggi pare vicina, anche agli zii d’America: Chapeau .