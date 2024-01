Chairugi azzarda: “A Sassuolo potrebbe giocare Parisi ala. Giusto sognare”

"La squadra credo che stia rispondendo al meglio, nonostante delle assenze nelle ultime settimane. Ma la Fiorentina credo che abbia le carte in regola per giocarsela a Sassuolo. Poi quando vinci tante partite così la squadra ha anche una tranquillità in più. Se si analizzano i gol delle punte e quelli dei centrali si possono cogliere alcuni aspetti positivi. Se i due davanti trovano l'equilibrio giusto, e riescono a sfruttare il volume di gioco si potrà ben sperare. La società sta lavorando sugli esterni, su nomi come Beste e Ngonge. Credo che abbiano fatto un buon lavoro, anche sui giovani. Quello che conta nel calcio sono i punti. 2-3 anni fa avevamo Milenkovic che faceva alcuni gol, adesso si sganciano Quarta e Ranieri. Il Sassuolo non mi ha impressionato un granchè ieri, ma bisogna stare molto attenti"