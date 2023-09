Cessioni estive, per la Fiorentina la classifica delle entrate sorride

In Europa è stato un calciomercato fatti di grandi spese, soprattutto per le inglesi. In questo grande movimento la Fiorentina ha realizzato diverse cessioni remunerative, come quelle di Cabral e Igor. Per un totale di 64.2 milioni secondo Transfermarkt.it. Il noto sito ha stilato una classifica delle squadre che hanno incassato di più. In Italia comanda l'Atalanta con 155 milioni di entrate. Completano il podio l'Inter e il Sassuolo. La Fiorentina occupa il settimo posto in questa graduatoria, e il trentacinquesimo in Europa