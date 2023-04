Cerofolini, la Fiorentina ci crede. La sua ultima da titolare? Oltre un anno fa

Oggi la Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno deciso di dare una chance a Michele Cerofolini, anche perché dopo l'infortunio patito da Salvatore Sirigu è lui il secondo portiere gigliato. Così contro la Samp tocca al giovane estremo difensore aretino, cresciuto nel settore giovanile viola. Come racconta Radio Bruno nel prepartita del match contro la Sampdoria, l'ultima gara ufficiale giocata da Cerofolini risale ad oltre un anno fa: 19 marzo 2022, con la maglia dell'Alessandria (sconfitta per 3-0 in casa della Ternana).