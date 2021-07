Cerofolini dopo l’infortunio: “Intervento riuscito, non si molla mai”

Intervento riuscito per il portiere viola

"Intervento chirurgico riuscito!! Ora si riparte giorno dopo giorno, passo dopo passo per ritornare nella strada che si è interrotta.. Sono pronto per nuove sfide e non vedo l’ora di vincerle una dopo l’altra. Non si molla mai… MAI!". E' questo il contenuto del post su Instagram con cui il portiere della Fiorentina Michele Cerofolini, che lo scorso 23 luglio aveva riportato una lesione completa del legamento crociato anteriore, ha annunciato il buon esito dell'operazione.