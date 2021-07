Cerofolini: “Ancora una volta devo fermarmi, ma non mi arrendo!”

Ancora tanta sfortuna per il giovane portiere gigliato

Michele Cerofolini tramite il proprio profilo Instagram ha commentato il brutto infortunio al ginocchio rimediato a Moena qualche giorno fa. Per lui si prospettano diversi mesi di stop:

"Ci risiamo…Purtroppo ancora un’altra volta mi dovrò fermare per qualche mese…

Non mi fermerò nemmeno questa volta, dopo l’operazione ripartirò con il sorriso e la determinazione che hanno sempre fatto parte di me, perché per abbattermi ci vuole ben altro!