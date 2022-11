Cercasi Dodò, per la viola e per non rimpiangere Odri, domenica serve la svolta

Il ragazzo arrivato in estate deve cercare di imporsi, e non far rimpiangere il basco.

Niccolò Meoni

Dodò e Odriozola, due profili che si intersecano. Il brasiliano arrivato per una cifra che bonus compresi si aggira sui 18 milioni, ha il compito non facile di sostituire lo spagnolo del Real. Il terzino destro è un ruolo dannato per la Fiorentina degli ultimi anni, nel periodo che va da Ujfalusi a Odriozola la viola ha sofferto dannatamente in quel ruolo. Si sono alternati giocatori discutibili come Bruno Gaspar, Laurini e altri a flop come Lirola o persino Milenkovic adattato da Pioli.

Il terzino artista

Con Odriozola la musica è cambiata, il ragazzo si è preso Firenze, alla quale è rimasto legatissimo, anche per la sua passione per l'arte, tanto da commentare spesso i post social dei compagni e non solo. Le sgroppate sulla destra avevano convinto tutti, dal mister ai tifosi. Sembrava arrivata l'ora finalmente di un degno interprete su quella fascia. Ma quest'estate per motivi economici la Fiorentina non ha potuto trattenerlo a Firenze, lasciando un po' di perplessità nell'ambiente. L'arrivo di Dodò aveva colmato il vuoto, la cifra spesa, il giudizio degli addetti ai lavori, tutto faceva pensare ad un grande acquisto. Purtroppo però il brasiliano ha faticato a trovare la giusta continuità fisica e non solo, tatticamente è un giocatore diverso rispetto a Odri. Il basco era capace di grandi sgroppate sulla fascia, quasi fosse un cavallo pazzo. Un terzino nel più classico dei sensi, che arava la fascia. Dodò invece sembra più un terzino moderno, che gioca dentro il campo, da centrocampista aggiunto. Il ragazzo quando è stato bene ha fatto anche belle partite, contro il Napoli ha praticamente annullato Kvara. Il problema del ragazzo sembra più fisico che tecnico, però i mugugni sulla mancata conferma di Odriozola iniziano a esserci.

Il riscatto che deve arrivare

Domenica contro la Samp Dodò ha una grande occasione per tornare a brillare, e non far rimpiangere il giocatore del Real. Il ragazzo tra l'altro è stato accostato alla Juve, tanto per cambiare sarebbe un brutto colpo al cuore per i tifosi viola. Motivi in più per cominciare a far vedere che il ragazzo vale, e diventare un nuovo idolo viola. Intanto il ragazzo spagnolo al Real sta facendo panchina, e forse sta rimpiangendo di non essere potuto rimanere in Italia.