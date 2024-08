Centrocampo, Palladino traccia l’identikit: Arthur esce di scena?

Più che indizi, spoiler chiarissimi. "Serve qualcosa di sostanza in mezzo". Raffaele Palladino ha spiegato nel dettaglio che cosa si aspetta dal mercato in entrata, da qui al prossimo 30 agosto. Uno o magari due difensori, un quinto e un centrocampista. Ma con caratteristiche precise: "Amrabat è un giocatore di rottura, gli altri centrocampisti sono tutti palleggiatori, Mandragora, Bianco e Richardson. Serve qualcosa di sostanza" ha detto il mister della Fiorentina. Insomma, messaggio forte e chiaro, che può far intravedere lo scenario.

Fiorentina, no ad Arthur?

Una descrizione che sembrerebbe - condizionale d'obbligo - tagliare fuori Arthur. Regista classico, palleggiatore puro e non certo centrocampista di sostanza, il brasiliano della Juventus non rientra nell'identikit tracciato da Palladino. Non è forse un caso che le voci di Kostic abbiano trovato un seguito concreto, con la trattativa che si è realmente aperta tra Fiorentina e bianconeri mentre le quotazioni del play e di un suo possibile ritorno sono in calo. Folorunsho? Bove? Lovric? Il Vranckx di cui si parlava ad inizio mercato? Occhio anche a possibili nomi nuovi, ma le caratteristiche sono quelle. A patto che la Fiorentina riesca a soddisfare il suo allenatore.