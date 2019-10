Centro sportivo a Bagno a Ripoli, l’architetto Casamonti: “I lavori inizieranno entro 12 mesi. Il progetto…”

Il Professor Marco Casamonti dello studio Archea Associati, che seguirà l’iter realizzativo del nuovo centro sportivo della Fiorentina si è espresso così:

La Fiorentina ha in mente un intervento che occuperà un’area di particolare bellezza dal punto di vista ambientale e paesaggistico ed è quindi logico che il progetto si ponga il tema dell’armonia con il contesto naturale e con ogni elemento del futuro training center. Il nostro obiettivo è di creare un centro tecnico all’avanguardia che possa essere un riferimento per il mondo dello sport e per il territorio. Ci piace sottolineare come l’area interessata sia prossima alle infrastrutture viarie principali, dall’uscita del casello autostradale a quello che sarà il capolinea della futura linea tramviaria. Prevediamo di iniziare i lavori di costruzione entro 12 mesi. Durante questo periodo, lavoreremo sul progetto e svolgeremo tutte le procedure amministrative.