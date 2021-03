Cento giorni agli Europei: bocciato Biraghi, dubbio Castrovilli

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, a cento giorni dall’inizio degli Europei, fa il punto sul gruppo che il Ct Roberto Mancini dovrà definire entro la mezzanotte del primo giugno. Fra i ventitré giocatori c’è la possibilità che non ci sia nemmeno un viola. Fra i difensori esterni Mancini sembra orientato a puntare su Emerson Palmieri e Spinazzola. Biraghi non viene nemmeno menzionato. Qualche chance in più per Castrovilli che, tutta viene, viene inseguito fra coloro che inseguono ed è definito “meno brillante”. Se vorrà giocarsi le sue carte per andare agli Europei, il numero dieci viola dovrà subito cambiare passo. Intanto emerge il retroscena sulla Roma che lo riguarda.