Cena “di lavoro” per Quarta con il suo procuratore: “Progettando il futuro”

Come si può vedere in una storia su Instagram sul profilo da Lucas Martinez Quarta, il centrale della Fiorentina nella serata appena trascorsa era a cena in un ristorante del capoluogo toscano insieme al figlio ma soprattutto al suo procuratore, giunto in Italia proprio oggi per parlare con il suo assistito della prossima stagione. Come è noto, il contratto del difensore argentino con il club di Commisso scade tra un anno (30 giugno 2025) e pare che l'ex River non abbia intenzione di rinnovarlo. Questo costringerebbe la Fiorentina a cederlo già quest'estate per non perdere il cartellino del calciatore a 0.“Godendo del presente, pianificando il futuro, sempre in famiglia”, la frase scritta dall’agente di Quarta, Gustavo Goni, nella storia ricondivisa poi dallo stesso giocatore viola.