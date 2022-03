Cecconi: “Mancano i gol degli esterni. Ecco in cosa devono migliorare”

L'ex attaccante e allenatore di calcio, Luca Cecconi, ha parlato della Fiorentina e cosa deve migliorare per fare il salto di qualità

Luca Cecconi, ex attaccante viola, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di quello che manca alla Fiorentina per fare il definitivo salto di qualità: "La Fiorentina mi piace. Gioca con una mentalità apprezzabile. Il Verona sta regalando grandi prestazioni ultimamente, ma sarebbe stata una partita da vincere".