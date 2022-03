Cecchi: “Un pareggio per ripartire. Torreira? Partita di livello”

Il noto giornalista Stefano Cecchi e tifoso viola ha parlato del pareggio col Verona e della partita di Torreira

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato della partita di ieri contro l'Hellas Verona: "La Fiorentina ha vissuto una settimana di enorme difficoltà. Ha perso due partite al 92'. Col Verona, per mezz'ora ha dominato la partita. La Fiorentina dovrebbe essere orgogliosa di questo pareggio, perché la squadra di Tudor gioca fortissimo quest'anno. Non sono entusiasta del risultato, ma la reazione, visto il momento di crisi, è stata molto importante. Un tempo queste partite le avremmo perse. Io lo vedo come un punto di ripartenza".