Fiorentina in frenata: 10 giornate ad andamento lento. Il dato

Dopo la 17esima giornata i viola erano quinti in classifica e guardavano Juve, Roma e Lazio dall'alto in basso

La Fiorentina sta rallentando. E non tanto (o non solo) per lo score di 1 punto ottenuto nelle ultime due partita. La franata nasce da più lontano e si fotografa bene guardando la classifica delle ultime 10 giornate. La squadra di Italiano ha ottenuto solo 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Una media da 1,3 punti a partita che ha fatto perdere terreno ai viola: dopo la 17esima, la Fiorentina era quinta in classifica a +2 su Juve e Roma, +5 sulla Lazio, +7 su Verona e Sassuolo.