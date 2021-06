Cecchi: “Vlahovic si può vendere ma va rimpiazzato. Interesse Juve? Un bene”

Cecchi dice la sua sul bomber serbo ed il suo futuro

"Vlahovic e l'interesse della Juve? Il problema c'è quando i calciatori non li chiedono. Sono convinto al 99% che rimanga e sono felice che qualcuno come la Juve sia interessato, significa che ha fatto bene. Da lui traspare la voglia di rimanere, poi se non rinnoverà, pazienza. Se il giocatore è forte si può vendere anche ad un anno dalla scadenza, non si deprezza. Spero rimanga l'anno prossimo con la stessa ferocia di questa stagione. Situazione rinnovo? Credo i problemi arrivino quando il giocatore punta i piedi, pensiamo a Chiesa. Non ho mai visto sofferenza in Vlahovic. Ha ancora due anni di contratto e non ha mai dato segnali di malessere. Questo ragazzo ha voglia di crescere e difficilmente crescerebbe in altre piazze bene come a Firenze. Quando hai un talento così però lo puoi anche vendere ad una bella cifra e lo rimpiazzi. Basta non ripetere l'errore della cessione di Chiesa sostituito poi con Callejon. Nell'aria è cambiato il clima con l'arrivo di Gattuso, c'è voglia di osare. Quando parliamo di Dusan bisogna sempre parlarne col sorriso sulle labbra, in ogni caso. In lui vedo un po' di Vieri. Mi sembra il prototipo del piccolo campione"