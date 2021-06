Il Gattuso-style prende piede al Centro Sportivo: modello Napoli

Il tempo è denaro: Rino non ha frapposto indugi e ha subito cominciato a diffondere la mentalità richiesta per la prossima stagione

Su La Nazione in edicola oggi leggiamo che ogni dipendente del centro sportivo ha conosciuto personalmente Rino Gattuso e compreso la filosofia del nuovo tecnico viola: nessun malcontento dietro le spalle, i problemi si affrontano a viso aperto. Il dialogo nello spogliatoio va blindato e circoscritto, un po' come pretese Paulo Sousa al suo arrivo a Firenze. Ringhio è il primo allenatore veramente voluto da Commisso, presupposto molto solido. Bene la connessione allenatore-presidente e la tempestività dell'annuncio, con relativo aumento dell'entusiasmo. Adesso l'obiettivo è creare il clima di spogliatoio che a Napoli ha consentito di sfiorare la qualificazione in Champions con un cambio di allenatore già sicuro.