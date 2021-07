Cecchi: “Vlahovic ha sia tecnica che testa. Può costruirsi futuro da campione”

Stefano Cecchi ha parlato della Fiorentina e di alcuni giocatori che stanno facendo bene nel ritiro a Moena.

Su Dusan Vlahovic: "Son convinto che quando andrà via, lo farà in modo diverso rispetto agli altri giocatori. La grande tecnica è importante, ma la testa è un'altra cosa. Vlahovic ha la testa e quindi oltre ad avere importantissimi margini di crescita a livello tecnico, è già sulla strada giusta per costruirsi un futuro da campione."