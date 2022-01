Cecchi: “Situazione Vlahovic nauseante. Via a gennaio? Non penso. Castrovilli…”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di molti temi caldi legati alla Fiorentina e sulla partita di ieri

Redazione VN

Lo scrittore e giornalista Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di molti temi legati alla Fiorentina.

Sulla partita di ieri: "A me la Fiorentina di Cagliari non è piaciuta. I primi 10 minuti stavamo andando fortissimo, poi dopo il rigore sbagliato ci siamo fatti mettere sotto dal Cagliari. Mi sembravano tutti scollegati e non uniti come al solito. Però poi dopo l'espulsione di Odriozola abbiamo riprovato a rivincerla e questa cosa dimostra che abbiamo carattere. Io questo punto me lo tengo stretto".

Ha proseguito parlando di Vlahovic: "È un atteggiamento imbarazzante quello dei procuratori di Vlahovic. Penso che loro abbiano già un accordo, probabilmente con la Juventus, e non ne vogliono sapere di altre offerte. È nauseante per la Fiorentina essere in una situazione di questo tipo. Non penso che vada via a gennaio e a giugno si vedrà. In campo il serbo ha sempre dimostrato un attaccamento alla maglia a livello sportivo, ma è diverso". Poi sull'atteggiamento del presidente viola: "Commisso ha ragione ad arrabbiarsi per l'atteggiamento degli agenti di Vlahovic. Mi sembra paradossale l'idea di volerlo portare in scadenza con un contratto di ancora un anno e mezzo".

Continuando il filo diretto ha risposto ad una domanda su Piatek: "Piatek domina l'area di rigore e la sua forza arriva dai cross in mezzo dagli esterni. Non l'hanno servito molto ieri e non ha offerto una grande prova. Ma non ha senso giudicarlo dopo una partita". Infine sul ballottaggio nel centrocampo viola: "Castrovilli ha un grandissimo talento, ma attualmente sul campo la titolarità se la merita Maleh. Sta ampiamente dimostrando, pur avendo meno qualità di Castrovilli, di essere impiegato maggiormente".