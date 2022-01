Cecchi: “Vlahovic al 90% andrà via, ma perché non sperare nell’impensabile?”

Il giornalista lancia l'idea: "Perché non pensare che Vlahovic possa cambiare idea se a fine anno dovesse arrivare, ad esempio, la Champions?"

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole su alcuni dei temi più caldi dell'attualità viola: "Le parole di Vlahovic mi hanno fatto piacere, significano che è pronto a portarci verso gli obiettivi. Al 90% a fine stagione giocherà in un'altra squadra, ma perché non pensare che possa cambiare idea se a fine anno dovesse arrivare qualcosa di insperato come la Champions".