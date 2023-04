Cecchi: “Una prova sottotono ci sta. Jovic? Servirà tanto da qui alla fine”

Turnover

"Se consideriamo che Amrabat, Ikoné e Brekalo erano infortunati, i cambi non erano sciagurati. Jovic? Se non gioca in una partita come quella di ieri sera quando deve giocare? Va recuperato in gare come quella. La Fiorentina non ha giocato bene, al di là degli episodi, ma non meritava di stare sotto 0-3. I viola sono stati bravi a recuperare un risultato che sembrava essere compromesso. Non me la prenderei tanto con Italiano se 15 partite dopo soli risultati utili c’è una prova più sottotono".