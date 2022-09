Cecchi: “Europa? Difficile. Kouame non può essere l’attaccante titolare”

"Ieri è stata una vittoria importantissima per la Fiorentina, non va sottovalutata. Era un match da dentro o fuori e i viola hanno messo in mostra la propria anima nel momento di maggior difficoltà. Italiano? Ha dimostrato di saper cambiare spartito, mettendo in mostra un altro tipo di calcio. La sua Fiorentina è stata più verticale ed ha palleggiato meno, si è visto diverse volte il lancio lungo di Terracciano. Singoli? Quarta è sembrato essere quello dei tempi migliori, mentre il gol speriamo possa aver rivitalizzato Ikone, che è un solista e va lasciato agire fuori dal coro. Kouame? Italiano ha rischiato mettendo in panchina sia Jovic che Cabral, l'ivoriano però ha portato corsa e quantità. Ovviamente non potrà essere lui l'attaccante del futuro. La Fiorentina se vorrà essere ambiziosa dovrà provare in tutti i modi a rivitalizzare Jovic che ha dimostrato in carriera di poter valere 60 milioni, questo Kouame non lo ha mai fatto. Lotta per l'Europa? La vedo dura per la Fiorentina. La doppia competizione alla lunga pagherà, lo si è visto gli scorsi anni quando Inter e Milan hanno vinto lo scudetto uscendo dal girone di Champions".