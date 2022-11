Cecchi su Amrabat: “Sta inventando un ruolo, è da applausi il ragazzo”

Stefano Cecchi si esalta parlando del ragazzo marocchino

Redazione VN

Stefano Cecchi, firma della Nazione parla così a Radio Bruno:

"Amrabat merita gli applausi, sta inventando un ruolo. Gioca da regista, non essendolo, è diventato anche verticale. A Verona era un mediano, io farei un'applauso anche a Italiano per averlo trasformato. Sofyan consente alla difesa di essere tranquilla, e alle mezz'ali di essere più liberi. A Venezia mi ricordo una sua partita disastrosa, e nessuno pensava che fosse adatto a quel ruolo. Dopo il gol alla Spezia è cambiato qualcosa, il ragazzo sta sorprendendo tutti, quel gol è la sua sliding doors. Amrabat va rinnovato ora, ma preferisco ora rispetto a due anni fa, che non si sapeva a chi darlo. Il ragazzo mi sembra anche attaccato alla città, preferisco godermi le sue partite, che pensare ad altro. Quando gioca contro le grosse squadre, Amrabat si esalta, per esempio contro il Milan ha annullato Tonali e Bennacer"

"Milenkovic contro il Brasile era da 7, mi era piaciuto moltissimo, nonostante la Serbia non mi sia piaciuta molto. Il mondiale speravo che desse fiducia a Jovic, però nemmeno oggi è entrato. Io però continuo a pensare che il grande investimento, debba essere fatto a centrocampo più che davanti. Serve qualità, classe e inventiva per il centrocampo, accanto ad Amrabat. In un 4-2-3-1 sognerei Luis Alberto, purtroppo sia Barak che Bonaventura non sono veri trequartisti, io spenderei per il trequartista. Anche perchè l'investimento sulla punta per gennaio è difficilissimo, non vedo grossi nomi. Beto dell'Udinese mi piace come giocatore, ma non so se sia adatta al gioco di Italiano."

"La rosa della Fiorentina è da settimo e nono posto. Può essere competitiva in Conference, di certo non è da retrocessione come sembrava mesi fa. La Fiorentina rischia di aver perso il treno per l'Europa. Il modo per arrivare in Europa è arrivare in fondo alla Conference. Nell'idea di calcio di Italiano accanto ad Amrabat può esserci Castrovilli o persino Bonaventura. Giocatori come Duncan o Castrovilli, non ti cambiano la squadra."

Sul portiere: "Più che Vicario, che è comunque un ottimo portiere, io avrei preso Meret. Non giocava al Napoli per la questione dell'impostazione dal basso. Ma io sinceramente lo avrei preso quando faceva panchina. Anche Cragno tecnicamente non mi esalta, ma preferirei lui a Gollini. Lo preferisco come persona, un ragazzo nato qui vicino allo stadio, lo scambio tra i 2 lo farei"