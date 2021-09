Cecchi: “Sottil deve ancora esplodere. Torreira è un bel motorino”

Stefano Cecchi ha parlato al Pentasport della partita di sabato contro l'Atalanta, di quello che può dimostarre Sottil e Torreira

Poi ha proseguito su Sottil: "Le maggiori sorprese della Fiorentina ad ora sono Castrovilli e Sottil, perché ancora non sappiamo quanto possono regalarci. Se Sottil riuscirà a conquistare la titolarità ci divertiremo. Secondo me lui è ancora un territorio da esplorare, dobbiamo capire se può esplodere definitivamente o se sia solo una bella ipotesi ma non una realtà concreta. Perché a quel punto andrebbe a colmare il vuoto in attacco, sostituendo Callejon, che ormai al calcio ha già dato".