R. Baggio: “Niente contro la Juve, ma volevo rimanere alla Fiorentina”

Baggio racconta del rapporto intenso con Firenze: "Mi hanno aspettato dopo l'infortunio, ci siamo innamorati l'uno dell'altro"

"Il calcio ti dà sempre una nuova opportunità. È la vita stessa. Nella mia famiglia ci è stato insegnato cosa significa la parola sacrificio, lavoro, fatica quotidiana. La mia terra (Vicenza), la mia gente è così, mi ha ispirato molto per il giorno per giorno. Ho imparato a reagire, a riprendermi... La passione ti riporta in campo per correre, giocare o giocare. Estrapolato alla vita è guardare sempre avanti, anche in questi momenti bui che stiamo vivendo. Un sorriso dei tuoi figli, un gesto di un amico. Queste piccole cose rialzano l'anima e la aiutano a ricominciare". A dichiararlo è Roberto Baggio in una lunga intervista concessa a Revista Libero.