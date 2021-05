Guardiola su Baggio: “Che fortuna giocare con lui. Un ragazzo fantastico”

Così il tecnico del City sulla sua esperienza a Brescia

Roberto Baggio ha lasciato grandissimi ricordi ovunque sia passato. Ne sa qualcosa anche Pep Guardiola , non proprio l'ultimo degli sprovveduti. Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, l'allenatore dei citizens ha ricordato gli anni in cui lui e il Divin Codino sono stati compagni di squadra al Brescia:

"Ha patito parecchi infortuni ed al Brescia era ormai a fine carriera. Non aveva più quegli scatti in velocità ma era di un'intelligenza unica. Quando ricevevo palla in mezzo al campo sapevo che avrei trovato un compagno nell'unico spazio libero. Era Roberto, era sempre solo e sempre nello spazio in cui gli avversari non potevano difendersi. Ho avuto una grandissima fortuna a poter stare insieme a lui per due anni. Un ragazzo davvero fantastico".