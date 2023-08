Cecchi: “Serve un centrale, Mina ha un problema. Nzola è stato utilissimo”

"Ho visto una trasformazione della Fiorentina. Eravamo convinti che la squadra per vincere dovesse andare a mille. A Genova la Fiorentina ha gestito bene il risultato. Nzola veramente ha tenuto su tantissimi palloni. Un giocatore al quale si può buttare su il pallone. In più non era al 100%, poi se fai 4 gol non interessa chi fa gol, a me è sembrato utilissimo. Nico Gonzalez è fondamentale per i meccanismi di Italiano. Anche a Genova non è stato troppo coinvolto, ma non fa mai una giocata banale. Sabiri era una scommessa, se non va bene peccato. Ma non sarebbe la fine del mondo. Anche se il giocatore come sostituto di Saponara ci poteva stare. Paradossalmente la coppia Beltran-Nzola fisicamente può essere assimilabile a quella Baiano-Batistuta, poi tecnicamente gli ultimi due erano superiori.

"La Fiorentina deve prendere un centrale, non si può partire con la coppia Milenkovic Ranieri e Quarta come alternativa. Mina a me stupì moltissimo nel 2018, ma Mina nel calcio di Italiano va visto, è più lento per esempio di Igor. Il nuovo portiere l'ho visto, e mi sembra che in'uscita non sia molto sicuro. Ma tra i pali non sembra male. Nico non è un 10, è un grandissimo 7. Ma per me il 10 è altro. Non è obbligatorio dare questa maglia a qualcuno. In questo momento a centrocampo la squadra ha pochi ricambi, che sono Duncan e Infantino, serve anche altro li. Non dovrà passare inosservata la cessione di Amrabat, che è quotato in Europa."