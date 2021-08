Cecchi: “Nuova maglia non rispecchia la storia viola. Vlahovic? Ho paura”

La nuova maglia fa storcere il naso al giornalista. Che non sta tranquillo nemmeno per quanto riguarda il futuro di Vlahovic

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha commentato il ritorno al giglio il versione anni '80 per le nuove maglie viola: "E' il ritorno ad un passato momentaneo, non alla storia visto che la Fiorentina con quel giglio ci ha giocato per nove anni e per tre con la fascia bianca al centro. La storia è altro, poi si può discutere se piaccia o meno: a me non piace, e soprattutto non rispecchia i 95 anni della storia viola. Per me la maglia più vera è quella dello scudetto del '69".