Giglio anni ’80 solo per una stagione: ACF pensa già ad un nuovo simbolo

La Fiorentina sta studiando anche come ricordare Astori, visto che non sarà più possibile indossare la fascia con le sue iniziali

Fa discutere in queste ore la scelta della Fiorentina di tornare - almeno per quanto riguarda le maglie da gioco - al giglio alabardato anni '80. A tal riguardo è interessante la precisazione fatta dall'edizione online del Corriere Fiorentino, secondo cui dal prossimo anno lo stemma vintage sulle tenute ufficiali dovrebbe durate una sola stagione. Anche perché - si legge - il club di Commisso starebbe già pensando a un nuovo simbolo da proporre dal prossimo anno .

Dal canto suo la società sta studiando anche come ricordare il capitano scomparso Davide Astori, visto che non sarà più possibile indossare la fascia con le sue iniziali, ma alcune risposte da parte della Lega potrebbero allungare i tempi. Per l’esordio in campionato contro la Roma, in programma il 22 agosto, il club si augura di poter completare l’iter necessario.