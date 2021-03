Cecchi: “Non sono state le vittorie ad unire Prandelli alla Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Il rapporto vero tra Prandelli e la Fiorentina diventa indissolubile non sulle vittorie ma in quella maledetta domenica in cui morì la moglie di Prandelli. Il dolore cementifica i rapporti. Il calcio che intende Prandelli è di tempi diversi. Anche vivere il mondo dei social per Cesare è stato qualcosa di diverso, Prandelli arriva da un calcio diverso