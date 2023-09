Cecchi: “Non è vero che Maxime Lopez non è fisico. Sembra fragile, ma…”

"L'unico giocatore di livello nella batteria esterni secondo me è Ikone. Musicalmente, per me, Ikone sta tra Camerini ed il primo Battiato. È affascinante, è musicale. Inoltre, secondo me Nico Gonzalez potrebbe giocare con lui spostandosi a sinistra e giocando sulla fascia del suo piede naturale. Maxime Lopez? Mi piace molto, sembra fragile ma in realtà può essere anche fisico e, paradossalmente, è molto difensivo. Martinez Quarta? Spero che nella sua testa scatti qualcosa e che possa dimostrare il proprio lavoro. Continuo a pensare che come impostazione di gioco lì dietro è il migliore".