Cecchi: “Nella Fiorentina in tanti fanno il compitino. Prandelli…”

Stefano Cecchi, giornalista La Nazione, ha parlato a Radio Sportiva: “Prandelli sicuramente non ha fatto bene come ci aspettavamo, ma senza di lui Firenze ha perso un’idea di calcio buona. L’idea di un senso di appartenenza straordinario e che va oltre il mero merito sportivo. Non fa punti, ma fa cosa buona. Oggi sono dispiaciuto. Prandelli non lascia la Fiorentina, ma il calcio. Se il suo addio è dovuto alle cose che ha scritto è un problema per il calcio intero. Se le cose sono così rischiamo di uscire in tanti dal mondo del calcio, non solo Prandelli, il cui urlo dice che se il calcio non cambia non va avanti e non ha senso. Nella Fiorentina ho la sensazione che ci siano pochi giocatori che sentono veramente la maglia e tanti che invece fanno il compitino“.

LEGGI ANCHE – L’opinione: “Commisso mangia-allenatori per mascherare errori, Prandelli lasciato solo”