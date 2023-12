Cecchi: “La Fiorentina ha dei limiti. La rosa non è adatta per i primi 4 posti”

"Dopo la chiusura del mercato e l’inizio del campionato vedendo la rosa creata la squadra può aspirare ad un sesto posto massimo. Lì davanti ieri sera è mancata un po' di qualità individuale. Siamo alla quindicesima partita e i goal fatti dalle punte sono 2. Evidentemente c’è qualcosa che manca. Tutti gli allenatori da Italiano, Mourinho fino anche a Guardiola senza i giocatori giusti e di qualità non possono sperare sempre nell’impresa. Ieri è uscito Dybala e la Roma è cambiata in peggio. La Fiorentina non ha una lunga storia di vittorie alle spalle, ma la cosa che ci ha fatto innamorare di questa squadra è la sfrontatezza con la quale affronta tutte le partite."