Cecchi: “Jovic rischia di essere l’uomo decisivo a Roma. Lo vedo in palla”

Su Jovic: "Io Jovic lo avevo visto bene a Basilea. Cabral in quella partita si era visto poco. Jovic rischia di essere l'uomo della finale. Lo vedo in palla. Cabral merita la 9, ma Jovic per me può davvero essere decisivo. Jovic non è il trequartista di Italiano. Lui in quel ruolo chiede un grande dispendio energetico, chiede di marcare il regista, cose che lui non fa. Io penso che lui possa rimanere l'anno prossimo a Firenze. L'idea intorno al serbo è tutt'ora intrigante. Mercoledì giocherà il brasiliano."