Cecchi: “Il risultato di ieri non mi ha sorpreso. C’è poca qualità a centrocampo”

"Udinese-Fiorentina? Il turnover era obbligato e lo hanno fatto anche altre squadre. Io personalmente me lo aspettavo il risultato di ieri. I viola hanno sempre sofferto squadre con il 3-5-2 che si chiudono e aspettano. La squadra di Italiano è stata poi piatta e deficitaria in fase offensiva. Il tecnico viola ieri ha sbagliato, va però anche detto che il tasso di qualità a centrocampo è stato troppo basso. Le assenze insieme di Amrabat e Bonaventura sono state troppo pesanti. Ieri la Fiorentina ha mostrato il lato peggiore del suo calcio. Ovviamente ha pesato il fatto di aver giocato due turni in più infrasettimanali per i preliminari di Conference League. Tornando ai problemi del centrocampo va detto che al momento avere Mandragora non è la stessa cosa di avere Torreira. Tanto poi del giudizio del mercato passerà da Jovic. Io continuo a pensare che il serbo dentro di se abbia tanta qualità e tanto calcio, l'ex Real Madrid è un giocatore che dialoga di più con la squadra rispetto a Cabral. Mercato? Quello che servirebbe non può arrivare in queste ore, ossia il grande centrocampista. Barak è un buon giocatore ma non è il De Paul o il Luis Alberto che Firenze sognava. Due punte? Tutta la tifoseria ora come ora voterebbe per il si, va però detto che è con il 4-3-3 che Italiano ha raggiunto i suoi migliori risultati e difficilmente cambierà.