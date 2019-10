Cecchi: “Il Brescia è una piccola atipica, Fiorentina può approfittarne”

Cecchi si è espresso così su vari temi di casa viola a Radio Bruno

Sulla partita di stasera: “Il Brescia con Corini è una squadra diversa, per esempio, dall’Udinese vista ieri con il Torino. Prova sempre a fare gioco, c’è qualcosa di nuovo nella proposta di gioco, nonostante le lacune tecniche. Questa squadra tenta di giocare al calcio, ha un’organizzazione. Non ci sono solo Tonali e Balotelli, ma giocatori validi come Cistana, buon difensore, Bisoli etc. La Fiorentina va più in difficoltà con squadre come l’Udinese, che ti aspettano e ti chiudono gli spazi. La Fiorentina viene fuori quando gli concedi spazio per ripartire. Vediamo che gara ci aspetta: se Corini rimarrà coerente con i suoi principi di gioco e non snaturerà la squadra”.

Le parole di Corini su Balotelli: Le parole sulla necessità di condivisione della fatica ci confermano che non faranno barricate, se la giocheranno. Mi auguro che la Fiorentina sia la stessa delle ultime partite prima della sosta.