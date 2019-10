Brescia, ecco i convocati per la Fiorentina: Balotelli c’è

Mario Balotelli ci sarà. Titolare o in panchina lo scopriremo stasera, ma intanto l’attaccante fa parte della lista dei convocati per Brescia-Fiorentina, diramata pochi minuti fa. Ieri il tecnico delle Rondinelle aveva parlato di un “problema al ginocchio” per Balotelli, che poi si era però allenato regolarmente. Qui sotto i 19 giocatori convocati dal Mister Corini:

1 Joronen

2 Sabelli

3 Mateju

4 Tonali

5 Gastaldello

7 Spalek

8 Zmrhal

9 Donnarumma

14 Chancellor

15 Cistana

18 Ayè

21 Matri

22 Alfonso

23 Morosini

25 Bisoli

27 Dessena

29 Semprini

28 Romulo

45 Balotelli