Cecchi: “Conferma Iachini? Euforia del momento. Per il salto di qualità serve altro”

Durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Stefano Cecchi, firma de La Nazione:

Se pensiamo a lunedì scorso sembra cambiato il mondo. Con l’euforia del momento, ci dimentichiamo delle scorse prestazioni. Il gol di Cutrone al 96′ è il prologo che è servito ad ottenere queste due buonissime prestazioni. Oggi dobbiamo fare un grande applauso a Iachini, ha fatto quello che gli chiedevamo. Ha avuto dei meriti, e anche coraggiosi, come dimostrano le ultime formazioni. Col Verona ha lasciato fuori a sorpresa Chiesa e Cutrone, i due entrano sono decisivi e vanno ad abbracciare l’allenatore. Questo rappresenta Iachini, un grande motivatore, un medico che viene chiamato a portare l’aspirina alla squadra malata. Non è un allenatore però che porta la squadra al salto di qualità. Ho il terrore che un’eventuale conferma di Iachini, dopo i primi risultati negativi verrebbe indicizzato come il massimo responsabile. La Fiorentina adesso è in una posizione di classifica che in riferimento agli investimenti effettuati è nettamente al di sotto delle aspettative. La pioggia d’affetto per Beppe è una cosa bellissima, come fai a non volerli bene? Il problema è che ci facciamo condizionare dal momento, questo è un calcio che rischia d’ingannarci, così tutto ravvicinato. Solo 15 giorni fa abbiamo preso una lezione di calcio dal Sassuolo. Confermarlo sarebbe un azzardo per una squadra che vuole essere ambiziosa.