Da Verona: Juric, Fiorentina in pressing. E l’Hellas alza la proposta, risposta a breve

In casa Verona tiene banco il rinnovo di Ivan Juric. Come si legge oggi sul quotidiano L’Arena, il club davanti alle insistenze della Fiorentina, avrebbe alzato la posta per convincere il tecnico a restare anche la prossima stagione. “Si attende – si legge – una risposta, domina l’ottimismo, la risposta dopo il match contro il Torino”. MA LA FIORENTINA VALUTA ANCHE UN PROFILO STRANIERO