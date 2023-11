Cecchi: “Ho visto una buona Fiorentina. E il problema non è Italiano”

"Continuo a pensare di aver visto una buona Fiorentina. Avvolgente, che fa la partita ma che non riesce a finalizzare quell'enorme mole di gioco. Si è persa un'occasione? Sì, ma della Fiorentina dell'altra sera quanti avrebbero giocato titolari nel Milan? Era una Fiorentina sulla carta più debole, ma la differenza non si è vista. Cosa manca? Siamo sempre lì: un centravanti. Con quello avremmo 4-5 punti in più. Quanti problemi ha tolto Toni a Prandelli per esempio? Beltran? Ha giocato male. Non credo che se avesse giocato con uno accanto avrebbe stoppato bene quel pallone... Ad ogni modo, secondo me ha qualità e lo abbiamo visto in Conference League e non solo. Il centravanti deve conquistarsela comunque la palla, e poi quando la riceve deve riuscire ad essere concreto. Italiano? Non è lui il problema. Del resto anche gli attaccanti andati via l'anno scorso, Jovic e Cabral, non stanno segnando. Per me, comunque, la Fiorentina è una buona squadra che sta tra il sesto ed il settimo posto".