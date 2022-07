Cecchi: “Ho idea che Ikoné non abbia la disciplina tattica chiesta da Italiano”

"Mi dà l'idea che dentro di sé Ikoné non abbia la disciplina per essere incasellato nel calcio di Italiano. A me piace più Zurkowski di Maleh, ma mi pare manchi un grande centrocampista, ma grande per davvero. Uno alla Luis Alberto o De Paul. Non mi è dispiaciuto Kouamé da esterno destro, mi pare abbia qualche gol nelle corde, di sicuro più di Ikoné o Sottil. Italiano non cambia mai? Ma guardate che lui parte sì dal 4-3-3, ma all'interno della partita cambia spessissimo".