Cecchi: “Fiorentina senz’anima né orgoglio. Prandelli ha concesso il centrocampo”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno durante A Pranzo con il Pentasport:

“Questa è una squadra senz’anima, un gruppo di ragazzi che non hanno mai fatto squadra. Sono mesi che gli episodi ce lo raccontano. Io non voglio crocifiggere Callejon per quella foto, umanamente ci sta, dopo 7 anni, ma è stato inopportuno, semplicemente. E’ come se fosse sparito l’orgoglio di indossare questa maglia, Insigne e Politano non possono fare quello che vogliono come sul terzo e sul sesto gol. Nello sport a volte ci sono gesti che non sono sportivi, ma che mostrano voglia di non farsi prendere in giro, che mostrano un’anima. La formazione? Avrebbe anche un senso, ma perché a Napoli sì e in casa col Cagliari no? Abbiamo concesso il centrocampo, è come se Prandelli fosse catturato nel buio di questo periodo. Ci sono delle fragilità clamorose. Castrovilli? Anche Maradona avrebbe avuto difficoltà…”.