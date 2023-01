Cecchi: “Fiorentina senza identità. Jovic? Non si può vendere, ecco perché”

"La Fiorentina non ha un'identità al momento. Prima della sosta ce l'avevamo, con l'Inter, Milan ad esempio avevamo perso ma ci avevamo messo l'anima. Ora invece la squadra sembra aver perso sé stessa. Tra i giocatori non vedo al momento dei leader che possano prendere in mano la situazione. Italiano è la prima volta che si trova in difficoltà nella sua carriera di allenatore. Anche da questo si misurerà il suo valore."

Sull'attacco e sui migliori di Fiorentina-Torino

"Centravanti? Anche se il gioco non c'è, spesso avere una punta che segna è una cura imprescindibile. I vari Toni e Gilardino ad esempio hanno tolto più volte le castagne dal fuoco a suon di gol nei periodi difficili. Jovic? Non lo puoi vendere, ha un contratto troppo importante. A Moena sembrava un giocatore che spostava gli equilibri, ora no. Miglior in campo contro il Torino? Per me è Bonaventura. Lo è stato spesso, e per me questo significa che qualcosa non va. Anche Venuti ha fatto bene, però anche lui per me deve essere un di più, non una pedina irrinunciabile".